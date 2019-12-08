MAÇ SONUCU | Konyaspor 0-0 Gaziantep FK

Süper Lig’in 14. haftasında Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı: 0-0.

Son 6 haftada 1 puan toplayan ve tehlike hattının üzerine kadar gerileyen Konyaspor, Miya ve Bajic ile girdiği mutlaka pozisyonları gole çeviremeyince galibiyet hasretine son veremedi.

Son 3 haftada sadece 1 puan toplayan Gaziantep FK ise kontra ataklarla gol aradığı maçta hedefine ulaşamadı.

Bu sonuçla Konyaspor 14 puan ve maçla fazlasıyla 14. sırada, Gaziantep FK da maç fazlasıyla 17 puanla 11. sırada yer aldı.

7 maçtır kazanamayan Konyaspor gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep FK ise son sıradaki Kayserispor’u sahasında ağırlayacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Can Satman, Mustafa Sönmez

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic, Bajic

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Chibsah, Jefferson, Kayode, Furkan Soyalp (Dk. 27 Pawlowski), Güray Vural, Twumasi

Sarı kart: Dk. 29 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Miya’nın sol kanattan pasında, ceza alanı dışında bekleyen Jonsson’un gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.

32. dakikada Oğuz Ceylan’ın sağ kenar çizgiden ortası sonrası Pawlowski’nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

33. dakikada Milosevic’in ara pasına hareketlenen Miya’nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Günay Güvenç tehlikeyi uzaklaştırdı.

34. dakikada topla sağ kanattan çizgiye inen Ömer Ali Şahiner’in ortasında, Bajic’in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

40. dakikada Volkan Fındıklı’nın ara pasına hareketlenen Ömer Ali Şaniner, topu kafayla Bajic’in önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Miya’nın ceza sahasına ortaladığı topu Oğuz Ceylan kafayla kaleci Günay Güvenç’e indirmek istedi. Bu sırada Oğuz Ceylan ile topun arasına giren Bajic’in yakın mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak Günay Güvenç’in göğsünden sekip tekrar Bajic’e çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

55. dakikada Twumasi’nin sol kanattan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde iyi yükselen Jefferson’un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

62. dakikada orta sahadan çalımlarla ceza sahası önüne kadar yaklaşan Milosevic’in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

71. dakikada Milosevic’in ceza sahası içinden ortasında Bajic’in dokunuşu sonrası kaleye yönelen topu, defans kornere çeldi.

78. dakikada Jefferson’ın sol çaprazdan vuruşunda , kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle topu çıkardı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.