Kayserispor’a ‘meşaleli’ destek!

Süper Lig’in 14. haftasında 9 Aralık’ta Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da taraftarlar takımlarına destek olmak için kulüp tesislerine gelerek, tezahüratlar eşliğinde meşale yaktı. Kulüp tesislerine gelen yüzlerce taraftar, Kayserispor Kulübü Başkanlığı’na seçilen Berna Gözbaşı, futbolcular ve teknik heyet tarafından alkışlarla karşılandı. Taraftarlar daha sonra meşale yakıp “Kayserispor sen çok yaşa canım feda olsun sana”, “Biz inandık siz de inanın, bizim için bu maçı alın” ve “Bu taraftar yanınızda” şeklinde tezahüratlarda bulundu. Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, burada yaptığı konuşmada, yarın taraftarlarla beraber stadyumda takımın yanında yer alacaklarını söyledi. Takımın taraftarla var olduğunu vurgulayan Gözbaşı, futbolculara güvendiklerini ve yarın oynanacak maçı kazanacaklarına inandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Mehmet Özhaseki`den kongrede sert sözler: Kulübü çaycıya mı bıraksaydık? Kayserispor`da Berna Gözbaşı`nın başkan seçildiği kongrede konuşan Mehmet Özhaseki. sert ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

“Kongre bitti. Şu an sadece maçı düşünüyoruz. Takımımıza pozitif enerji veriyoruz. Çok rica ediyorum, herkes kendi işini yapsın. Hepimiz huzur bulalım. Hiçbir şekilde kavgaya, ayrımcılığa ve gürültüye ihtiyacımız yok. Önce yönetim takım olacak. Sonra kulübün çalışanları takım olacak. Bugün de Kapalı Kale taraftarlarımızla takıma desteğe geldik.”

‘Futbolcular bu gemide, bu gemiyi terk etmeden mücadeleyi veriyor’

Taraftara destekleri için teşekkür eden teknik direktör Bülent Uygun ise formanın ve armanın sahibinin taraftar olduğunu dile getirdi.

Futbolcuların terinin son damlasına kadar mücadele edeceğini anlatan Uygun, şunları kaydetti: “Sizlerin de bizlerle beraber olmanıza ihtiyacımız var. Buraya gelip bunu gösterdiniz. İnanıyorum ki futbolcular da yarın sahada gereğini yapacak. İnşallah Kayserispor’u ligde tutacağız. Burada bulunan futbolcular bu gemide, bu gemiyi terk etmeden mücadeleyi veriyor. Hepsi takdiri hak ediyor. Berna Hanım da gerek ekonomik, gerekse bu camianın yükselmesi adına Türkiye’de ilkleri başarıyor. Biz inandık. İnandığımız için de buradayız. Allah’ın izni ile de başaracağız.” Süper Lig puan durumu: Beşiktaş altın değerinde puanı kaptı! İşte güncel puan tablosu… Süper Lig`de oynanan 14. hafta maçları sonrasında puan durumu yeniden şekillendi. Sivasspor`un liderlik koltuğunu rakiplerine kaptırmazken, Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında bulduğu son dakika golü ile ikinci sıraya yükseldi. Dört büyüklerden Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor`un da puan kaybı yaşamadığı 14. haftada ikinci sırada başlayan Başakşehir berabere kalarak yara aldı. İşte Süper Lig güncel puan durumu... İlgili Haberi Oku