Kasımpaşa Beşiktaş özet! Umut Nayir BJK’yi uçurdu (MAÇ ÖZETİ)

Süper Lig’de 14. hafta Kasımpaşa Beşiktaş maçı ile devam etti. Üç puan mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasında Beşiktaş maçın duraklama dakikalarınd bulduğu gol ile 3-2 kazanmayı başardı. Yeni hocası Tayfur Havutçu ile üç puan kazanmayı başaran Kasımpaşa’da Hafez 15. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 27’de Mustafa Pektemek’in golü önce geçersiz sayıldı ancak VAR incelemesiyle gol kararı çıktı. Ev sahibi 1-0 önde. 39’da Caner Erkin’le skor 1-1 oldu! 56’da Koita ile Kasımpaşa skoru 2-1 yaptı. 71’de Umut Nayir ile durum 2-2 oldu. Maçın uzatma dakikalarında 90+5’te Umut Nayir’in golü maçın skorunu 3-2 olarak belirledi ve Beşiktaş’a üç puanı kazandırdı.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ ÖZET İZLE

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Tayfur Havutçu

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı