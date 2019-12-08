SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP’li belediyeden dikkat çeken karar! Aile içi şiddet uygulayan kişi kovulacak
Kasımpaşa Beşiktaş özet! Umut Nayir BJK’yi uçurdu (MAÇ ÖZETİ)
Kasımpaşa

Kasımpaşa Beşiktaş özet! Umut Nayir BJK’yi uçurdu (MAÇ ÖZETİ)

Kasımpaşa Beşiktaş Süper Lig 14. hafta maçında karşı karşıya geldi. Beşiktaş duraklama dakikalarında Umut'un bulduğu gol ile 3-2 kazanmayı başardı. Kasımpaşa, 15. dakikada Hafez gördüğü kırmızı kartla 10 kişi maçı tamamladı. İşte Kasımpaşa Beşiktaş maçı özeti...

8 Aralık 2019 21:05

Süper Lig’de 14. hafta Kasımpaşa Beşiktaş maçı ile devam etti. Üç puan mücadelesi veren iki ekibin karşılaşmasında Beşiktaş maçın duraklama dakikalarınd bulduğu gol ile 3-2 kazanmayı başardı. Yeni hocası Tayfur Havutçu ile üç puan kazanmayı başaran Kasımpaşa’da Hafez 15. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 27’de Mustafa Pektemek’in golü önce geçersiz sayıldı ancak VAR incelemesiyle gol kararı çıktı. Ev sahibi 1-0 önde. 39’da Caner Erkin’le skor 1-1 oldu! 56’da Koita ile Kasımpaşa skoru 2-1 yaptı. 71’de Umut Nayir ile durum 2-2 oldu. Maçın uzatma dakikalarında 90+5’te Umut Nayir’in golü maçın skorunu 3-2 olarak belirledi ve Beşiktaş’a üç puanı kazandırdı.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ ÖZET İZLE

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ İLK 11’LER

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Tayfur Havutçu

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Son güncelleme 21:05 | 8 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
Bugün - 19:00
2
-
3
Besiktas
Kayserispor
Yarın - 20:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR