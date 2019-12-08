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Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK galibiyet serisini devam ettirme peşinde
Kasımpaşa

Kasımpaşa Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK galibiyet serisini devam ettirme peşinde

Beşiktaş, Süper Lig 14. hafta maçında Kasımpaşa karşısına çıkıyor. Tayfur Havutçu'nun Kasımpaşa'nın başında ilk maçına çıkacağı karşılaşmada Beşiktaş çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Kasımpaşa Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda?

8 Aralık 2019 15:43

Süper Lig’in 14. haftasında Kasımpaşa evinde Beşiktaş’ı ağırlıyor. Kasımpaşa ise Tayfur Havutçu yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanma peşinde. Son beş maçını kazanan Beşiktaş galibiyet serisini Kasımpaşa karşısında da devam ettirmek istiyor. Peki Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, son 5 lig maçında rakiplerine üstünlük kurmayı bildi.

Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından Galatasaray (1-0), Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (1-0), İttifak Holding Konyaspor (1-0) ve İstikbal Mobilya Kayserispor (4-1) maçlarını kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 2-1 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 yenen Beşiktaş, resmi maçlarda üst üste 7 galibiyete imza atmayı başardı.

Son 3 deplasman maçında yenilmedi

Siyah-beyazlı ekip, son 3 deplasman maçında mağlup olmadı. Süper Lig'in ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor'a 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 üstünlük sağladı.

Son güncelleme 15:43 | 8 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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