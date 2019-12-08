Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı yayın | Kasımpaşa BJK canlı izle

Kasımpaşa Beşiktaş canlı! Kasımpaşa Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Üst üste galibiyetlerle moral depolayan ve üst sıralara tırmanan Beşiktaş, Tayfur Havutçu yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanan Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Ligde dört maçtır galibiyet alamayan Kasımpaşa’nın 12, ligde son 7 maçta 6 kez kazanan Beşiktaş’ın ise 24 puanı bulunuyor. Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LER

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 19.00

HAKEM: Arda Kardeşler

YAYIN: beIN SPORTS HD1

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Tayfur Havutçu

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Ev sahibi ekipte sarı kart cezalıları Jorge Fernandes ve Aytaç Kara ile birlikte dizinden sakatlığı bulunan David Pavelka karşılaşmada forma giyemiyor. Beşiktaş’ta ise sakatlıkları sebebiyle Dorukhan Toköz, Victor Ruiz, Douglas, Kartal Kayra Yılmaz ve Kevin N’Koudou kadroda yer alamıyor.

Teknik direktör fabrikası Beşiktaş! Beşiktaş forması giyen futbolcular, teknik adamlık yaparak Süper Lig'e damga vuruyor. Ligde Beşiktaş dışında 5 takımın hocalığını siyah-beyazlı kulüpte futbol oynayan isimler yapıyor. İlgili Haberi Oku