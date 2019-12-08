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Hatice Kübra İlgün Tokyo vizesini aldı
Taekwondo

Hatice Kübra İlgün Tokyo vizesini aldı

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Rusya´da devam eden Grandprix Finalleri´nde Olimpiyat kotası almaya hak kazandı.

8 Aralık 2019 14:20

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla olimpiyat oyunlarını hedefleyen Hatice Kübra İlgün, bu hedefine ulaştı. Rusya´nın Moskova kentinde devam eden Grandprix Finalleri´nde 57 kiloda mücadele eden sporcu, ilk turda Belçikalı rakibini altın vuruşla geçti.

İkinci turda Alman rakibi Madeline Folgmann´ı  8-0 ile geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde bir başka Türk rakibi İrem Yaman ile karşı karşıya gelen İlgün, rakibini 13-10 ile geçerek hem yarı finale adını yazdırdı hem de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları´na katılmayı da garantiledi.

Yarı finalde Amerikalı rakibi Anastasija Zolotic´i 25-22 geçen milli sporcu finalde Çinli rakibi Zongshi Luo´ya ilk raundu 4-4 biten karşılaşmada 9-6 mağlup olarak olimpiyatlara katılmaya hak kazandığı Grandprix finalini gümüş madalya ile taçlandırdı.

Son güncelleme 14:48 | 8 Aralık 2019
Hatice Kübra İlgün olimpiyat tokyo
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