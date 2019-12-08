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Göztepe deplasman fatihi!
Göztepe

Göztepe deplasman fatihi!

Göztepe, ligde oynadığı son 3 deplasman maçını da kayıpsız geçmeyi başardı.

8 Aralık 2019 12:49

Süper Lig’in 14. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü’nü 3-1 mağlup eden Göztepe, deplasmanda üst üste 3. maçını da galibiyetle tamamladı.

Ligde son olarak 9. haftada Kasımpaşa’ya 4-1 yenilen, ardından çıktığı 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ligdeki son 3 galibiyetini deplasmanda elde eden sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor’u 1-0, dün de MKE Ankaragücü’nü 3-1 yendi. Göztepe, İzmir’de konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor’la 1-1, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 9. haftayı 9 puan ve averajla düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, puanını 20’ye çıkardığı 14. haftada, maç fazlası ve averajla 9. durumda yer alıyor.

Göztepe, 15. haftada 14 Aralık Cumartesi günü bir diğer başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ne konuk olacak.

Sezona Tamer Tuna yönetiminde başladıktan sonra İlhan Palut’u göreve getiren sarı kırmızılı ekip, genç teknik adam yönetiminde çıktığı 4 maçta yenilmedi ve 8 puan topladı.

07 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-3 Göztepe İlhan Palut ile çıkışa geçen Göztepe, Ankaragücü`nü deplasmanda 3-1 mağlup ederek yeni hocasıyla çıktığı 4 maçta da yenilgi görmeyerek 8 puan topladı. İzmir temsilcisinde Serdar Gürler attığı 2 golle yıldızlaştı. İlgili Haberi Oku

Serdar Gürler’den 2 gol

MKE Ankaragücü karşısında attığı 2 golle bu sezon 3 gole ulaşan Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk’le birlikte takımın en golcü ismi konumunda bulunuyor.

Dünkü müsabakanın henüz 28. saniyesinde takımını 1-0 öne geçiren Halil Akbunar ise bu sezon ligde şimdiye kadar en erken golü kaydeden oyuncu oldu. Halil, bu sezonki ilk golüne imza attı.

Son güncelleme 12:55 | 8 Aralık 2019
göztepe
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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