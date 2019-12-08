Galatasaray’dan Adem Büyük açıklaması! PSG hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 14. haftasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba günü oynayacağı Paris Saint-Germain (PSG) maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşamki lig karşılaşmasında forma giyen oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Antrenmanın ana bölümünde ise 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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ADEM BÜYÜK’ÜN MR’I PAZARTESİ GÜNÜ

Alanyaspor ile dün akşam oynanan maçta sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen ve ilk tedavisine başlanan Adem Büyük'ün sağlık durumu hakkındaki detaylı açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından yapılacak.

Ryan Babel, tedavisinin ardından günü düz koşuyla tamamladı.

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından ağırlıksız ortamda koşu çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.