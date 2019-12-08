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Galatasaray 6. kez gole izin vermedi
Süper Lig

Galatasaray 6. kez gole izin vermedi

Bu sezon Süper Lig’de en az gol yiyen takım olan Galatasaray (12), Alanyaspor maçı ile birlikte ligde 6. kez kalesini de gole kapadı.

8 Aralık 2019 00:18

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların ligde savunmadaki başarılı performansı devam etti. Alanyaspor müsabakasında da kalesini gole kapatan Aslan, bu sezon 6. kez gol yemedi.

Ligde geride kalan 14 haftasında kalesinde 12 gol gören Galatasaray en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Alanyaspor karşılaşmasında üst üste kritik pozisyonlarda kalesinde devleşerek galibiyetin de mimarı oldu.

Son güncelleme 00:18 | 8 Aralık 2019
fernando muslera galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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