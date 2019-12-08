Galatasaray 6. kez gole izin vermedi

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların ligde savunmadaki başarılı performansı devam etti. Alanyaspor müsabakasında da kalesini gole kapatan Aslan, bu sezon 6. kez gol yemedi.

Ligde geride kalan 14 haftasında kalesinde 12 gol gören Galatasaray en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Alanyaspor karşılaşmasında üst üste kritik pozisyonlarda kalesinde devleşerek galibiyetin de mimarı oldu.