Fenerbahçe’nin göz bebeği Vedat Muriqi! Rekora koşuyor

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'i konuşuyor. Muriqi, performansıyla son 11 yılın en iyi golcüsü olma yolunda ilerliyor.

Gençlerbirliği filelerini 2 kez havalandıran 25 yaşındaki Kosovalı forvet, sarı-lacivertlilerin son yıllarda gol konusunda yaşanan sıkıntıyı çözdü. Geçen 10 sezonda yalnızca Van Persie 2015-2016 sezonunda 16 gol, şampiyon olunan 2010-2011 sezonunda Niang ve 2013-2014 sezonunda Moussa Sow 15'er gol atmıştı. Muriqi 14 haftada 9 gole ulaştı.

Robin van Persie, 16 gollü 2015-2016 sezonunun ilk yarısında 6 gol atmıştı.

Spor yazarlarından Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı değerlendirilmesi Süper Lig`in 14. hafta açılış maçında Fenerbahçe evinde ağırladığı Gençlerbirliği`ni 5-2`lik skorla mağlup etti. Spor medyasının önde gelen kalemleri maçı yorumladı. İlgili Haberi Oku

GEÇEN SEZON FİYASKO

Muriqi geçen sezon forvet hattını oluşturan Frey, Slimani ve Soldado'nun gol sayısını şimdiden yakaladı.

Soldado 6, Frey 3, Slimani 1 olmak üzere 10 kez fileleri havalandırmıştı. 25 yaşındaki Kosovalı forvet 9 golün 7'sini, son 5 golünün tamamını iç sahada buldu.

1.94'lük boyunun avantajını çok iyi kullanan Muriqi, hava toplarında da rakiplerine göz açtırmıyor. Yıldız oyuncu maç başı 4.3 ortalamayla hava topu kazanma başarısıyla takımın en iyileri arasında yer alıyor.

“SAKATLIĞIM AKLIMA GELMİYOR”

Gençlerbirliği maçı sonrası konuşan Vedat Muriqi, sahaya çıktığında maçın coşkusu, oynama arzusu ve isteğiyle ağrılarını unuttuğunu, sakat olan bileğinin aklına gelmediğini söyledi. “Ben hiçbir zaman kendime bir gol hedefi koymuyorum” diyen Kosovalı forvet, “Goller ya da asistlerle takıma katkı sağlarsam çok mutlu oluyorum. Takımın kazanması çok önemli. Kadıköy'de gol atmak inanılmaz bir duygu. Başka bir statta bu atmosferi bu coşkuyu yaşayacağımı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.