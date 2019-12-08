Ezildi ama yenilmedi

Her şeyini ocak ayına öteleyen Galatasaray için iyi futbolun önemi en azından bu haftalar için geçerli değil. Trabzon deplasmanından kaybetmeden dönmek önemli bir kırılma anıydı, Alanya maçının kazanılması da geçen haftaki 1 puanı anlamlı kılmış oldu. Sarı-kırmızılılar yine kötü oynadı ama şansı ve Muslera'nın insanüstü kurtarışlarıyla altın değerindeki 3 puan geldi.

Galatasaray’da oyuncular, dizilişler, sistemler değişiyor ama kötü futbol değişmiyor. Kısacası olmuyor, olmuyor… Maçın Galatasaray adına iyilerinden Lemina sık sık defansa gelerek, Donk ve Marcao ile o bölgeyi üçledi, böylece Mariano ya da Nagatomo'nun ileriye daha rahat çıkmasını sağlamaya çalıştı. Ancak takım halinde hücum edilememesi, orta sahanın verimsizliği ve forvette yalnızları oynayan Adem Büyük'ün etkisizliği pozisyon kısırlığının sürmesine sebep oldu. Galatasaray golü nasıl attı? Duran toptan, yani penaltıdan. VAR'a takılan Adem Büyük'ün vuruşu da yine bir duran top organizasyonuydu. Yani Galatasaray'ın tek silahı duran top. Onu da nadiren kullanıyor.

Süper Lig'in ilk haftalarına oranla ciddi bir düşüş yaşayan Alanyaspor ise 60. dakikadan itibaren Galatasaray'ı kendi sahasına hapsetmeye başladı. Atak üstüne atak yapan Alanya, bu kez karşısında kalesinde devleşen Muslera'yı buldu. Belki de sezonun en etkileyici kaleci performansını sergiledi Uruguaylı. Daha iyisi olur mu dedikçe, Muslera hep daha iyisin yapmayı başarıyor. Galatasaray'ın eleştirilecek o kadar çok zaafı var ama Alanya'nın üst üste 4 kornerde topa vurmasına ne demeli? Büyük takımsanız böyle küçük düşürücü durumlara düşme hakkınız olmamalı. Galatasaray bir ara o kadar çaresiz durumlara düştü ki, Muslera olmasa hali perişandı. Kısacası Galatasaray ezildi ama yenilmedi.

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