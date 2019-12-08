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CANLI | Denizlispor-Başakşehir
Süper Lig

CANLI | Denizlispor-Başakşehir

Zirve yarışındaki Başakşehir, lider Sivasspor ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadelenin canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Karşılaşmada iki takımın 11'leri belli oldu.

8 Aralık 2019 15:48

Süper Lig’in 14. haftasında Denizlispor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligdeki son 11 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 25 puanla zirve takipçisi olarak giriyor. Son iki maçını kazanan Ege temsilcisi ise 17 puanla 10. sırada yer alıyor.

MAÇ KADROSU

CRIVELLI CEZALI

Medipol Başakşehir’de sarı kart cezalısı Enzo Crivelli, Denizlispor deplasmanında takımındaki yerini alamayacak.

Fransız futbolcu, bu sezon ligde attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Son güncelleme 16:14 | 8 Aralık 2019
Başakşehir denizlispor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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