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Atiba Hutchinson, Süper Lig’de bu sezonun rekorunu kırdı!
Süper Lig

Atiba Hutchinson, Süper Lig’de bu sezonun rekorunu kırdı!

Kasımpaşa Beşiktaş maçında performansıyla öne çıkan isimler arasında yer alan Atiba Hutchinson, rakip sahada 66 isabetli pas atarak bu sezon Süper Lig'de rekor kırdı.

8 Aralık 2019 23:58

Süper Lig’in 14. haftasında kritik karşılaşmada Kasımpaşa, Beşiktaş’ı konuk ederken nefes kesen müsabakanın kazananı 90+5’te Umut Nayir’in kaydettiği golle Beşiktaş oldu. İki takımın da birçok gol pozisyonuna girdiği maçta 5 gol çıkarken, siyah-beyazlılar 3-2’lik skorla galibiyete ulaştı.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncularından Atiba Hutchinson ise ilerleyen yaşına rağmen göz dolduran performanslarına bir yenisini daha ekledi ve Paşa deplasmanında rekor kırdı. Rakip sahada 66 isabetli pas atan 36 yaşındaki Atiba Hutchinson, bu sezon bu alanda Süper Lig rekorunu da kırmış oldu.

08 Aralık 2019 Beşiktaş ilk kez geriden gelip kazandı! Kasımpaşa deplasmanında 2 kez geriye düşmesine karşın 90+5'te gelen golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir lig maçını kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:58 | 8 Aralık 2019
Atiba Hutchinson beşiktaş Kasımpaşa süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Besiktas
14 8 27
3 Trabzonspor
14 7 26
4 Istanbul Basaksehir
14 7 26
5 Fenerbahçe
14 7 25
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