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Aston Villa Leicester canlı izle! Çağlar Söyüncü’lü Leicester Aston Villa karşısında…
İngiltere Premier Lig

Aston Villa Leicester canlı izle! Çağlar Söyüncü’lü Leicester Aston Villa karşısında…

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City Premier Lig 16. hafta maçında Aston Villa'yı konuk ediyor. Gösterdiği performansla büyük çıkış yakalan Leicester City, Liverpool'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Zirve takibini kayıp yaşamadan sürdürmek isteyen Leicester üç puan peşinde. İşte Aston Villa Leicester canlı izle bağlantısı...

8 Aralık 2019 16:25

Premier Lig’de heyecan 16. hafta maçları ile devam ediyor. Bu sezon Liverpool’un gerisinde kalan Leicester puan farkının açılmasını engellemek için Aston Villa karşında kazanmanın hesaplarını yapıyor. Leicester ligde çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik alırken rakibin Aston Villa ise 4 galibiyet, 3 beraberlik almayı başardı.

ASTON VİLLA LEİCESTER CİTY CANLI İZLE

ASTON VİLLA LEİCESTER HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Aston Villa Leicester City maçı İngiltere Premier Lig maçı S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:00

Son güncelleme 16:25 | 8 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Trabzonspor
14 7 26
3 Istanbul Basaksehir
14 7 26
4 Fenerbahçe
14 7 25
5 Besiktas
13 7 24
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