Aston Villa Leicester canlı izle! Çağlar Söyüncü’lü Leicester Aston Villa karşısında…

Premier Lig’de heyecan 16. hafta maçları ile devam ediyor. Bu sezon Liverpool’un gerisinde kalan Leicester puan farkının açılmasını engellemek için Aston Villa karşında kazanmanın hesaplarını yapıyor. Leicester ligde çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik alırken rakibin Aston Villa ise 4 galibiyet, 3 beraberlik almayı başardı.

ASTON VİLLA LEİCESTER CİTY CANLI İZLE

ASTON VİLLA LEİCESTER HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Aston Villa Leicester City maçı İngiltere Premier Lig maçı S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:00