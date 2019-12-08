Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Antalya deplasmanında

Süper Lig’de heyecan Antalyaspor Trabzonspor maçı ile sürüyor. Geride kalan 13 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik alan Trabzonspor Antalyaspor karşısında üç puan mücadelesi verecek. Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında yediği son dakika golü ile puan kaybeden Trabzonspor bu kez kazanarak telafi etmek istiyor.

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Antalya Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16:30’da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR’DA SOSA CEZALI

Süper Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta gördüğü sarı kart sonrası cezalı durama düşen Jose Sosa, Antalyaspor ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Ünal Karaman, bu oyuncunun yerine Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart ile iki maçlık cezası biten Abdulkadir Parmak’a formayı vermesi bekleniyor.