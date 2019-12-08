CANLI | Antalyaspor Trabzonspor (Maç saat 16:30 başlayacak)

Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Antalyaspor ile zirve yarışında yara almak istemeyen Trabzonspor arasındaki maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İki takım karşılaşmada şu 11’lerle mücadele edecek:

ANTALYASPOR: Ferhat, Diego, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Fredy, Ufuk, Celustka, Nazım, Hakan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, A. Parmak, Obi Mikel, Nwakaeme, Yusuf, Sturridge, Sörloth

Sezon başından beri sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle kadro derinliğini kaybeden ve büyük bir sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da, bazı isimlerin sakatlıktan dönmesiyle birlikte Teknik Direktör Ünal Karaman’ın da eli güçleniyor. Abdulkadir Ömür, Ahmet Canbaz ve Filip Novak dışında sakat oyuncusu bulunmayan bordo-mavililerde Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 11’de sahada olan Calep Ekuban ve Daniel Sturrıdge gibi önemli isimlerin kadroda olması deneyimli teknik adamını ileri uçta elini güçlendirdi.

Trabzonspor ile Antalyaspor 47. randevuda

Trabzonspor ile Antalyaspor Süper Lig’de 47. kez karşı karşıya gelecekler. Söz konusu karşılaşmalarda bordo-mavililerin 28, Antalyaspor’un ise 8 galibiyeti var. 11 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibinin attığı 84 gol karşılık, kırmızı beyazlılar ise 44 golle karşılık verdi.

Trabzonspor deplasmanda 1 yenilgi aldı

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 1 kez yenildi. Trabzonspor, dış sahada oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. Karadeniz ekibi Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarından 1-1, Başakşehir ile de 2-2 berabere kalırken, Çaykur Rizespor’u 2-1 ve MKE Ankaragücü 3-0 mağlup etti. Sivasspor’a ise 2-1 mağlup olmuştu.

Evinde 3 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 1 puan alabilen Antalyaspor, kalesinde 9 gol gördü. Antalyaspor, daha önceki 8 iç saha karşılaşmasının toplamında 6 gol yemişti. Deplasmanda oynadığı son 17 Süper Lig maçında da gol atan Trabzonspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi. Antalyaspor bu sezon Süper Lig’de oynadığı maçların 46 ile 60’ıncı dakikaları arasında 6 gol yedi ve bu alanda ligin en yüksek sayısına sahip ekip konumunda. Antalyaspor’un iç sahada attığı son 4 gol de maçların ikinci yarılarında gelirken, bu gollerin ikisinde asistini Gustavo Blanco yaptı.