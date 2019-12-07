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Watford’da Nigel Pearson dönemi
İngiltere Premier Lig

Watford’da Nigel Pearson dönemi

İngiltere Premier Lig'de son sırada bulanan Watford'ın yeni hocası Nigel Pearson oldu.

7 Aralık 2019 12:13

İngiltere Premier Lig ekibi Watford’da Quique Sanchez Flores’ten boşalan teknik direktörlük görevine Nigel Pearson getirildi.

Watford Kulübü, 56 yaşındaki İngiliz teknik direktör Pearson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.  Daha önce ülkesinde Southampton, Leicester City, Hull City ve Derby County’yi çalıştıran Pearson, son olarak Belçika’nın Leuven ekibinde görev yapmıştı.

Bu sezon Javi Gracia ve Sanchez Flores’ten sonra üçüncü teknik direktörün görev alacağı Watford, Premier Lig’de 15 haftada topladığı 8 puanla son sırada bulunuyor.

Son güncelleme 12:13 | 7 Aralık 2019
ingiltere premier lig Nigel Pearson Watford
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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