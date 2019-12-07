Vedat Muriqi fark yarattı

Fenerbahçe’yi evinde farklı galibiyete götüren en önemli etkenlerden birinin Başkan Ali Koç ve yönetimi olduğunu söylemem gerekiyor. Bir de bunların yanında camianın coşkusu, zor koşullarda bile olsa tribünlerdeki taraftarların takımı yalnız bırakmayıp desteklemesinin, oyuncuların performanslarını maksimum düzeye çıkardığını da ekleyebilirim.

Takım olarak oyun disiplini ve taktik disiplini elbette kolay değil. Fenerbahçe neleri iyi yaptı diye bakacak olursak;

1-Muriqi’li ve Muriqi'siz Fenerbahçe arasında çok büyük fark var. Tıpkı Burak Yılmazlı ve Yılmazsız Beşiktaş gibi… Muriqi olduğu zaman Fenerbahçe'nin hücum gücü neredeyse % 80 artıyor. Hem golcülüğü hem kolektif oyuna uyum sağlaması hem saha içerisinde vermiş olduğu mücadele takımı da tribünleri de ateşliyor. Vedat'ın bu hırsı tüm arkadaşlarına da yansıyor.

2-Fenerbahçe kanatları çok iyi kullandı. Soldan Hasan Ali ve Rodriguez sağdan Isla ile yapılan ortalarla hava hâkimiyeti olan Vedat iyi beslendi. Kanat akınlarından goller bulundu. Bu da kapalı defansları açmak için en önemli silahlardan birisiydi.

Şampiyonluk için iyi bir kadroya sahip olsa da Fenerbahçe'nin 18 iyi oyuncuya ihtiyacı var. Vedat'ın sakatlığı sonrası gol sıkıntısı çekmesi bir ders olmalı. Mutlaka yedek bir golcü alınmalı. Hatta iyi bir orta saha ve stoper kısacası Fenerbahçe'nin 3 tane yıldız düzeyinde oyuncuya ihtiyacı var. Bunlar alınırsa Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük favorisi olur. Yoksa sakatlıklar başa dert açabilir. Benden söylemesi…

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