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SON DAKİKA Galatasaray’ın savunma oyuncusu Luyindama ameliyat oldu
Galatasaray

SON DAKİKA Galatasaray’ın savunma oyuncusu Luyindama ameliyat oldu

Galatasaray, sakatlığı bulunan Luyindama'nın ameliyat olduğunu açıkladı.

7 Aralık 2019 14:44

Galatasaray’da milli takım maçında sakatlanan ve sezonu kapattığı açıklanan Demokratik Kongolu futbolcusu Luyindama, ameliyat oldu.

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda “Oyuncumuz Christian Luyindama, bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.

Son güncelleme 14:44 | 7 Aralık 2019
galatasaray Luyindama
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