SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: MEB'in soruşturduğu görüntüler 'örnek' çıktı!
İtalya Serie A

Ronaldo ve Buffon’dan Arnavut çocuklara sürpriz

Dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon, depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna forma hediye etti.

7 Aralık 2019 11:36

Arnavutluk’un Durres şehrinde, 26 Kasım’daki 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon sürpriz yaptı.

İki ünlü futbolcu, depremde balkondan atlayarak hayatlarını kurtulan Arnavut çocuklara imzalı forma hediye etti. Ünlü futbolcular çocuklara forma hediye ederken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bu sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.

Öte yandan Rama, deprem sonrası hastanede ziyaret ettiği çocuklara, Ronaldo ve Buffon’la görüştüreceğine dair söz vermişti.

Son güncelleme 11:56 | 7 Aralık 2019
arnavutluk cristiano ronaldo deprem gianluigi buffon
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Bugün - 15:00
0
-
0
Sivasspor
Ankaragücü
Bugün - 17:30
-
Göztepe S.K.
TÜMÜNÜ GÖR