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PSG 7 dakikada yıldızlarıyla güldü!
Fransa Ligue 1

PSG 7 dakikada yıldızlarıyla güldü!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi.

7 Aralık 2019 23:15

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) 17. hafta mücadelesinde lider PSG, Montpellier’in konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, Daniel Congre’nin 41. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Montpellier’de Pedro Mendes 73. dakikada kırmızı kart görerek takımını 1 kişi eksik bıraktı. Rakibine sayısal üstünlük sağladıktan sonra ataklarını artıran PSG, 74. dakikada Neymar, 76. dakikada Kylian Mbappe ve 81. dakikada Mauro Icardi’nin attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.

Galatasaray, 11 Aralık Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta mücadelesinde PSG’nin konuğu olacak.

Son güncelleme 23:15 | 7 Aralık 2019
Fransa Ligue 1 galatasaray montpellier Paris Saint Germain psg UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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