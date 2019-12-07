SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: MEB'in soruşturduğu görüntüler 'örnek' çıktı!
Mustafa Denizli dönemi 6 ay sürdü
Diğer Ligler

Mustafa Denizli dönemi 6 ay sürdü

Tecrübeli Teknik Direktör Mustafa Denizli, İran ekibi Traktör'den ayrıldı. Mustafa Denizli, ayrılık nedeninin sportif başarısızlık olmadığını söyledi.

7 Aralık 2019 13:51

Teknik direktör Mustafa Denizli, haziran ayından bu yana görev yaptığı İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör ile yollarını ayırdı. Mustafa Denizli, yaptığı açıklamada, Traktör ekibindeki görevini bıraktığını ve İran’da yaşanan olayların bu kararı almasında etkili olduğunu söyledi.

Son dönemde meydana gelen olayların kendilerini sıkıntıya soktuğunu, bazı maçlarını oynayamadıklarını ve zaman zaman takım otobüsünde yatmak zorunda kaldıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, “Psikolojik olarak çok yoruldum. Daha önce de bırakmak istedim ama yönetim izin vermedi. Ayrılmamın nedeni kesinlikle sportif başarısızlık değil. Rakiplerimize göre 2 maçımız eksik. Gösterilerden dolayı yapamadığımız maçları oynayıp kazansaydık, ligde ikinci sıraya kadar çıkardık” ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli yönetimindeki Traktör, 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan topladı. İki maçı eksik Traktör, zirvenin 7 puan gerisinde 8. durumda bulunuyor.

Öte yandan, Traktör Kulübü İletişim ve Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Denizli’nin yerine geçici olarak Ehad Şeyh Lari getirildi.

Son güncelleme 14:00 | 7 Aralık 2019
iran mustafa denizli
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Bugün - 15:00
-
Sivasspor
Ankaragücü
Bugün - 17:30
-
Göztepe S.K.
TÜMÜNÜ GÖR