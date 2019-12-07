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İngiltere Premier Lig

Mourinho çılgınlığı! Vücudunun 38 bölgesine dövme yaptırdı

İngiltere'de Mourinho hayranı 62 yaşındaki Viv Bodycote, vücudunun tam 38 bölgesine Portekizli çalıştırıcının dövmesini yaptırdı.

SKOR DIŞ HABER 7 Aralık 2019 15:33

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da Mauricio Pochettino’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Jose Mourinho hayranı bir kadın, vücudunun 38 bölgesine Portekizli çalıştırıcının dövmelerini yaptırdı. Mourinho’yu çok sevdiğini söyleyen Viv Bodycote, bu dövmelerin 16 tanesini son iki sene içinde yaptırdığını belirtti.

Mourinho’ya takıntılı olan 62 yaşındaki Viv Bodycote, son üç yılda yaptırdığı dövmeler için yaklaşık 2 bin 400 Euro harcadı. Vücudunun büyük kısmını kaplayan Mourinho dövmelerinin yeterli olmadığını belirten Viv Bodycote, gelecek yıllarda Portekizli çalıştırıcının dövmesinden daha fazla yaptıracağını belirtti. İngiliz gazetesi The Sun’a açıklamalarda bulunan Viv Bodycote “Yıllardır Mourinho dövmeleri içim binlerce Euro harcadım. Ancak şimdiden bir sonraki dövmeyi nasıl yaptıracağımı düşünüyorum. Kesinlikle harcadığım paralara değer… Çünkü onu çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho’yu sevme nedenini de açıklayan Viv Bodycote “O çok yakışıklı, zeki ve işinde çok başarılı… Bu nedenle onu çok seviyorum” dedi.

İlk Mourinho dövmesini 2017’de, Jose Mourinho Manchester United’ın başına geçtiği zaman yaptıran Viv Bodycote, o günden bu yana vücuduna 38 dövme yaptırdı.

Son güncelleme 15:33 | 7 Aralık 2019
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