Mehmet Özhaseki’den kongrede sert sözler: Kulübü çaycıya mı bıraksaydık?

Kadir Has Kongre Merkezi’ndeki gerçekleştirilen Kayserispor Olağanüstü Kongresi’nde konuşan Kayserispor Onursal Başkan Mehmet Özhaseki, sert ifadeler kullandı. Mehmet Özhaseki, Kayseri’nin hayırseverleriyle tanındığını ancak söz konusu Kayserispor olunca çoğu insanın elini cebine atmadığını belirtti.

Senelerce Kayserispor’da başkanlık yaptığını hatırlatan Özhaseki, “Ne yapsaydık, kulübü çaycıya mı bıraksaydık? Dedikodusu da hiç bitmiyor. Başkan olan yok şöyle yapıyormuş, yok böyle yapıyormuş… Bunun bir çözümü var. Kulübü bağımsız bir kuruluşa denetletmek lazım. Geriye doğru incelenmeli, kuruşuna kadar hesaplanmalı. Benim belediye başkanlığım dönemime kadar da gidebilirler. Kamu malında gözü olanın Allah gözünü çıkarsın. Yetimin hakkında gözü olanın Allah belasını versin” diye konuştu.

Berna Gözbaşı’nı cesaretinden dolayı tebrik eden Özhaseki, şöyle konuştu:

“Bundan önceki başkanlara teşekkür ettiğimiz gibi, elini taşın altına koyan Berna Hanım’a da teşekkür etmek lazım. Bir hanımefendi ortaya çıkmış, ‘Ben bu yükü kaldırırım.’ diyor. Dışarıda konuşup duruyorlar. Gelsinler, onlara verelim başkanlığı. Ben Berna Hanım’dan rica ederim, adaylıktan çekilir. Milyonlarca lira borç var. Kim gelir aday olur? Yoksa niye ortalığı karıştırıyorsunuz? İş başına gelecek olan hanımefendi kardeşimizi yüreklendirelim.”

Kayserispor`da olağanüstü kongre öncesi polis ile taraftarlar arasında gerginlik İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü`nün bugün yapılacak seçimli olağanüstü kongresi öncesi polis ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. İlgili Haberi Oku

Öte yandan, yapımı tamamlanan kulüp tesislerine eski başkanlardan Recep Mamur’un isminin verilmesi, kulübün mali denetiminin bağımsız kurumlar tarafından yapılması, daha önce başkanlık yapanların kulüpten alacaklarından vazgeçmesi de kongrede oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, kongrenin yapıldığı salona girmek isteyen bir grup taraftar ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, grubu biber gazı kullanarak uzaklaştırdı.