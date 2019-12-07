Manchester City Manchester United maçı canlı izle! İngiltere’de dev derbi…

İngiltere liginde iki ezeli rakip Manchester City Manchester United 3 puan mücadelesi verecek. Geride kalan 15 maç sonucunda City 3. sırada yer alırken, bu sezon hayal kırıklılığı yaratan Manchester United 5. sırada. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar için aşağıda Manchester City Manchester United canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

MANCHESTER CİTY MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadele 7 Aralık Cumartesi günü ekrana gelecek. Dev maç saat 20:30'da başlayacak.