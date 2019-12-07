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Manchester City Manchester United maçı canlı izle! İngiltere’de dev derbi…
İngiltere Premier Lig

Manchester City Manchester United maçı canlı izle! İngiltere’de dev derbi…

Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City Manchester United karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışındaki Manchester City, ezeli rakibi Manchester United'i yenerek haftayı kayıpsız kapatmanın hesabını yapıyor. İşte, Manchester City Manchester United canlı yayını...

7 Aralık 2019 21:09

İngiltere liginde iki ezeli rakip Manchester City Manchester United 3 puan mücadelesi verecek. Geride kalan 15 maç sonucunda City 3. sırada yer alırken, bu sezon hayal kırıklılığı yaratan Manchester United 5. sırada. Dev mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar için aşağıda Manchester City Manchester United canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

MANCHESTER CİTY MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

MANCHESTER UNİTED MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadele 7 Aralık Cumartesi günü ekrana gelecek. Dev maç saat 20:30'da başlayacak.

Son güncelleme 21:09 | 7 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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