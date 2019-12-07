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MAÇ SONUCU | Tottenham 5-0 Burnley | Premier Lig 16. hafta
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Tottenham 5-0 Burnley | Premier Lig 16. hafta

Tottenham, Jose Mourinho yönetiminde çıktığı 4. Premier Lig maçında 3. galibiyetini Burnley karşısında 5-0'lık skorla aldı.

7 Aralık 2019 20:40

İngiltere Premier Lig’in 16. haftasında Tottenham, sahasında Burnley’i konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 5-0 kazanarak taraftarlarına hafta içerisindeki Manchester United yenilgisini unutturdu.

4. dakikada Kane’nin golüyle perdeyi erken açan Tottenham, 9’da Moura ile skoru 2-0’a getirdi.

Dakikalar 32’yi gösterdiğinde Son çok klas bir gol attı. Güney Koreli yıldız korner sonrasında yarı sahasında topu alarak rakip kaleye doğru dribling yaptı. Rakip oyuncuları geçen Son ceza sahasına girer girmez şık bir vuruşla topu filelere göndererek durumu 3-0’a getirdi.

Tottenham rahat çıktığı ikinci yarıda da 54’te Kane ve 74’te Sissoko ile goller bularak maçtan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Tottenham 23 puana yükselirken, Burnley 18 puanda kaldı.

07 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Bournemouth 0-3 Liverpool | Premier Lig 16. hafta İngiltere Premier Lig 16. hafta karşılaşmasında Bournemouth`a konuk olan lider Liverpool, rahat bir oyun sergilediği maçın sonunda sahadan 3-0`lık galibiyetle ayrıldı ve namağlup liderliğini sürdürdü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:42 | 7 Aralık 2019
Burnley ingiltere premier lig Tottenham
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