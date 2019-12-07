SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kadıköy'de gol şov! Fenerbahçe yara sardı
MAÇ SONUCU | Kirolbet Baskonia Vitoria Anadolu Efes 77-102 | İspanya’da Efes şov!
Euroleague

MAÇ SONUCU | Kirolbet Baskonia Vitoria Anadolu Efes 77-102 | İspanya’da Efes şov!

Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Kirolbet Baskonia Vitoria'yı farklı mağlup ederek Avrupa Ligi'nde liderliğini korudu.

7 Aralık 2019 00:50

Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nin 12. haftasında deplasmanda İspanya’nın Kirolbet Baskonia Vitoria takımını 102-77 yenerek, liderliğini korudu. Karşılaşmanın başından itibaren rakibine üstünlük kuran Anadolu Efes, bu sezon 3. kez 100’ün üzerinde sayı attı.

Sahadan 25 sayı farkla ayrılan Anadolu Efes’te Shane Larkin 24 sayı ile en skorer oyuncu oldu. Ayrıca Anadolu Efes’te 16 dakika 50 saniye oyunda kalan Türk basketbolcu Sertaç Şanlı, 9 atışta yüzde yüz isabet oranıyla 18 sayı kaydetti.

Bu sonucun ardından baş antrenörlüğünü Ergin Ataman’ın yaptığı Anadolu Efes, liderliğini sürdürdüğü Avrupa Ligi’nde 10. galibiyetini aldı. İspanyol takımı Baskonia Vitoria ise 7. kez sahadan yenik ayrıldı.

Salon: Buesa Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Anne Panther (Almanya), Michele Rossi (İtalya)

Kirolbet Baskonia Vitoria: Gonzalez, Henry, Fall 4, Stauskas 16, Shengelia 20, Vildoza 5, Diop 8, Shields 16, Eric 8.

Anadolu Efes: Beaubois 12, Singleton 13, Pleiss 6, Micic 13, Simon, Larkin 24, Sertaç Şanlı 18, Anderson 6, Peters 10.

1. Periyot: 16-26

Devre: 35-55

3. Periyot: 53-76

Son güncelleme 00:52 | 7 Aralık 2019
anadolu efes avrupa ligi Kirolbet Baskonia Vitoria
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
5
-
2
Gençlerbirligi
Yeni Malatyaspor
Bugün - 15:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR