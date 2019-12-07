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MAÇ SONUCU | Bournemouth 0-3 Liverpool | Premier Lig 16. hafta
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Bournemouth 0-3 Liverpool | Premier Lig 16. hafta

İngiltere Premier Lig 16. hafta karşılaşmasında Bournemouth'a konuk olan lider Liverpool, rahat bir oyun sergilediği maçın sonunda sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

SKOR DIŞ HABER 7 Aralık 2019 20:23

İngiltere Premier Lig’in tartışmasız lideri Liverpool, alt sıralardan kurtulma savaşı veren Bournemouth deplasmanında 3-0’lık galibiyet aldı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Alex Oxlade-Chamberlain’in golüyle 1-0 öne geçen Liverpool, 44. dakikada Naby Keita’nın golüyle skoru 2-0’a taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Keita’nın ara pasına iyi hareketlendi ve topu ağlarla buluşturarak durumu 3-0 yapan isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, maç boyunca oyunun tek hakim olan Liverpool sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 46 yaptı. Bournemouth ise 16 puanda kaldı.

07 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Everton 3-1 Chelsea | İngiltere Premier Lig 16. hafta İngiltere Premier Lig 16. hafta mücadelesinde sahasında Chelsea`yi konuk eden Everton, Cenk Tosun`un forma giymediği karşılaşmayı 3-1 kazanmayı bildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:23 | 7 Aralık 2019
Bournemouth liverpool
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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