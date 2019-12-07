MAÇ SONUCU | Bournemouth 0-3 Liverpool | Premier Lig 16. hafta

İngiltere Premier Lig’in tartışmasız lideri Liverpool, alt sıralardan kurtulma savaşı veren Bournemouth deplasmanında 3-0’lık galibiyet aldı.
Karşılaşmanın 35. dakikasında Alex Oxlade-Chamberlain’in golüyle 1-0 öne geçen Liverpool, 44. dakikada Naby Keita’nın golüyle skoru 2-0’a taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Keita’nın ara pasına iyi hareketlendi ve topu ağlarla buluşturarak durumu 3-0 yapan isim oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, maç boyunca oyunun tek hakim olan Liverpool sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 46 yaptı. Bournemouth ise 16 puanda kaldı.