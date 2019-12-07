Hatayspor liderliğini 3 golle sürdürdü

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Hatayspor, sahasında Boluspor’u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım 30 puana yükseldi. Konuk takım ise 11 puanda kaldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Utku Tunavelioğlu
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 85 Barbosa), Rayane, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 81 Alican Özfesli), Mesut Çaytemel (Dk. 86 Quali), Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Umut Gündoğan (Dk. 62 Gökhan Sazdağı), Poepon, Mustafa Eskihellaç, Fethi Özer, Dodo (Dk. 46 Melih Okutan), Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk.46 Bilal Kısa), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt
Goller: Dk. 35 Mesut Çaytemel (Penaltıdan), Dk. 65 ve 90+1 Hamza Gür (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Batuhan Altıntaş, Dk. 34 Hayrullah Bilazer (Boluspor)