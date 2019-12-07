SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç’un yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hatayspor liderliğini 3 golle sürdürdü
TFF 1.Lig

Hatayspor liderliğini 3 golle sürdürdü

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, alt sıralardan yükselmek isteyen Boluspor'u sahasında 3-0 yenerek 30 puanla liderliğini devam ettirdi.

7 Aralık 2019 18:15

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Hatayspor, sahasında Boluspor’u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 30 puana yükseldi. Konuk takım ise 11 puanda kaldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Utku Tunavelioğlu

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 85 Barbosa), Rayane, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 81 Alican Özfesli), Mesut Çaytemel (Dk. 86 Quali), Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Umut Gündoğan (Dk. 62 Gökhan Sazdağı), Poepon, Mustafa Eskihellaç, Fethi Özer, Dodo (Dk. 46 Melih Okutan), Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk.46 Bilal Kısa), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt

Goller: Dk. 35 Mesut Çaytemel (Penaltıdan), Dk. 65 ve 90+1 Hamza Gür (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Batuhan Altıntaş, Dk. 34 Hayrullah Bilazer (Boluspor)

Son güncelleme 18:15 | 7 Aralık 2019
boluspor hatayspor tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Bugün - 15:00
1
-
3
Sivasspor
Ankaragücü
Bugün - 17:30
1
-
1
Göztepe S.K.
TÜMÜNÜ GÖR