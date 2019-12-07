Hasan Çavuşoğlu: Muslera’yı tebrik ederim, bizimkiler de beceriksizdi

Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ilk yarıda karşılıklı pozisyonların olduğunu, ikinci yarının ise kendi kontrollerinde geçtiğini kaydetti.

Futbolcularının gol yollarında beceriksiz kaldığını dile getiren Çavuşoğlu, “İlk yarıda Galatasaray’ın iki pozisyonu vardı. Bizim de ilk yarının son dakikasında bir pozisyonumuz vardı. İkinci yarıda tek kale bir maç oynandı. Muslera’yı tebrik ederim. Bizimkiler de beceriksizdi. Muslera tek başına maçı aldı diyebilirim. Özellikle ikinci yarıda 5-6 tane net gol pozisyonumuz var. Bir tane atamadık. Üzgünüm. Buradan en kötü bir puanla dönmemiz gerekirdi. Bir gol atsak 2 ve 3. golleri de atma şansımız olabilirdi” diye konuştu.

MAÇ SONUCU | Galatasaray 1-0 Aytemiz Alanyaspor Süper Lig 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor`u konuk eden Galatasaray, penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve 2 maç sonra yeniden galibiyetle tanıştı. Sarı kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera ikinci yarıda yaptığı 4 yüzde yüzlük kurtarışla takımına hayat verdi. Alanyaspor maç boyunca Galatasaray kalesine 21 şut çekerken sarı kırmızılı ekipte bu rakam 7`de kaldı. İşte maçın hikayesi ve tüm detaylar... İlgili Haberi Oku

Santrforları Papiss Cisse’nin yokluğunun skoru etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine Alanyaspor Kulübü Başkanı, “Cisse’lik bir olay yoktu. Diğer arkadaşlarımız da elinden geleni yaptı. Cisse 9 tane gol attı ama 30 tane kaçırmıştır. Futbolcu kaçırır. Bunda sıkıntı yok. Cisse önemli bir golcü. Bugün olsa mutlaka katkı sağlardı ama yerine oynayanlar da canla başla mücadele etti” ifadelerini kullandı.

Galatasaray karşısında aleyhlerine verilen penaltının benzerinin Beşiktaş ile oynadıkları müsabakada lehlerine verilmediğini savunan Çavuşoğlu, “Penaltıda bir sıkıntı yok verilebilir. Beşiktaş maçında Atiba’nın aynı pozisyonu vardı. Çifte standart burada başlıyor. Burada veriyorsan orada da vereceksin ya da orada vermiyorsan budada da vermeyeceksin. Tabii ki penaltı verilebilir ama hepsine verilmesi lazım” şeklinde görüş belirtti.