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Galatasaray’da Radamel Falcao 68 gün sonra kadroda! Fatih Terim’den açıklama…
Süper Lig

Galatasaray’da Radamel Falcao 68 gün sonra kadroda! Fatih Terim’den açıklama…

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığının ardından 68 gün sonra 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlayan yıldız oyuncunun forma giyebilecek durumda olmadığını ancak mecbur kalınması halinde en fazla yarım saat süre verebileceğini söyledi.

7 Aralık 2019 18:57

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma kazandırdığı fakat sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir forma giyemeyen Radamel Falcao, Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Falcao en sonra 1 Ekim'de Türk Telekom Stadyumu'nda Paris Saint-Germain ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı.

Kolombiyalı yıldız isim bu müsabakadan sonra aşil tendonundaki sakatlığından dolayı oynayamadı ve tedavi sürecine girdi. Falcao toplam 68 gün sonra Alanyaspor maçının kadrosuna yer aldı.

33 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayı 5 kez giyerken, Kasımpaşa maçında gol sevinci yaşamıştı.

TERİM: “FİZİK OLARAK OYNAMASI ÇOK ZOR”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Radamel Falcao'nun kadroda olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken Kolombiyalı forvetin hazır olmadığını dile getirdi.

İşte Terim'in maç öncesi açıklamaları: “Falcao ile toplantı yaptık. Fizik olarak oynaması çok zor. Mecbur kalırsak, ümit ederim kalmayız. Oynayacak diye haberler çıktı ama çok da gerçeği yansıtmıyor. Ama mecbur kalırsak en fazla yarım saat oynayabilir. Falcao, PSG maçı olmak üzere önümüzdeki maçlarda daha fazla sahada olabilir. Onları da kadroya almazsak 16-17 kişiyle çıkacağız yoksa sahaya.”

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Son güncelleme 19:36 | 7 Aralık 2019
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