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Galatasaray’da dev gelişme! Metin Oktay yuvada kaldı…
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Galatasaray’da dev gelişme! Metin Oktay yuvada kaldı…

Emlak Konut GYO ile yeni anlaşma imzalayan sarı-kırmızılılar, Florya’dan çıkmayacak. 120 milyon TL artı giderleri kulüp ödeyecek. Bu tesisler, yeni yatırımla modernize edilecek

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 7 Aralık 2019 10:10

Galatasaray’ın bitmeyen gündemi Florya arazisinde dün yeni bir adım atıldı. Riva Düşler Vadisi'nde gerçekleştirilen törenle sarı-kırmızılı kulüple Emlak Konut GYO arasında yeni bir protokole imza atıldı. Bu yeni anlaşmayla Galatasaray, efsane futbolcusu Metin Oktay'ın adıyla anılan Florya'daki tesislerinin arsasını geri aldı. 2016'da imzalanan Riva ve Florya arazilerinin geliştirilmesine yönelik ilk protokol, daha sonra iptal edilmişti.

37 MİLYON TL GİDER FARKI

Cimbom, Emlak Konut'un kendilerine verdiği 120 milyon TL'yi geri ödeyecek. Ayrıca yaklaşık 37 milyon TL'lik giderleri de karşılayacak. Bu para sarı-kırmızılıların kasasından taksitle çıkacak. İmza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Evimizin bedelini ödeyerek yeniden sahibi oluyoruz. Bu bağlamda değerlendirilmesini rica ederim” derken, bu tesislerin yeniden elden geçirilip modernize edileceğini sözlerine ekledi.

EVLERİ GEZDİLER

Galatasaray ve Emlak Konuk GYO arasındaki anlaşma, Riva'da yapımı devam eden Düşler Vadisi'nde gerçekleştirildi. Törene katılanlar yapımı tamamlanan evleri gezdi. Projeyi üstlenen Yılmaz İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz ise yatırımcılara güvenli bir yaşam sunduklarını ifade etti

‘RİVA AYNI ŞARTLARLA DEVAM’

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Sorunun çözümüne yönelik yoğun görüşmeler neticesinde şirketimiz ve G.Saray menfaatleri doğrultusunda yeni bir protokol imzaladık” dedi. Söz konusu paranın sarı-kırmızılılarca bankaya yatırılacağını vurgulayan Gedikli, “Riva'daki Düşler Vadisi projemizin geliştirilmesine aynı sözleşme kapsamında aynı şartlarda devam ediyoruz” diye konuştu.

Son güncelleme 10:19 | 7 Aralık 2019
florya galatasaray metin oktay Mustafa Cengiz
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