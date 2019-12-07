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Galatasaray Alanyaspor özet! GS evinde puan kaybına izin vermedi (MAÇ ÖZETİ)
Galatasaray

Galatasaray Alanyaspor özet! GS evinde puan kaybına izin vermedi (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray Alanyaspor maçı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi. Falcao'nun uzun aradan sonra sahada yer aldığı maçta Galatasaray'a üç puanı getiren gol penaltı vuruşu ile Younes Belhanda'dan geldi. İşte Galatasaray Alanyaspor maçı özeti...

7 Aralık 2019 21:57

Süper Lig’in 14. hafta maçında Galatasaray evinde Alanyaspor’u ağırladı. Seyir zevki yüksek olan karşılaşmada Galatasaray rakibi Alanyaspor’u 1-0 yenmeyi başardı. Maçtaki tek golü 20. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı vuruşu sonrasında topun başına geçen Younes Belhanda topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skoru 1-0 yaptı. Dakikalar 78’i gösterdiğinde Galatasaray'da 68 gün sonra kadroya giren Radamel Falcao, Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu.

GALATASARAY ALANYASPOR ÖZET İZLE

FALCAO 68 GÜN SONRA SAHADA

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma kazandırdığı fakat sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir forma giyemeyen Radamel Falcao, Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Kolombiyalı yıldız, devre arasında ısındığı maçın 78. dakikasında Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu.

Falcao en son 1 Ekim’de Türk Telekom Stadyumu’nda Paris Saint-Germain ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı.

Kolombiyalı yıldız isim bu müsabakadan sonra aşil tendonundaki sakatlığından dolayı oynayamadı ve tedavi sürecine girdi. Falcao toplam 68 gün sonra Alanyaspor maçının kadrosuna yer aldı.

33 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayı 5 kez giyerken, Kasımpaşa maçında gol sevinci yaşamıştı.

Son güncelleme 21:57 | 7 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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