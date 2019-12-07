Galatasaray Alanyaspor karşısında! Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasraay Alanyaspor maçı için saatler kaldı. Galatasaray Süper Lig’de Alanyaspor’u yenerek yeniden moral bulmak istiyor. Alanyaspor’da bu önemli mücadele öncesi Papis Cisse cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Erol Bulut yönetiminde geçen hafta Ankaragücü’nü 5 golle geçen Alanya bu seriyi Galatasaray maçında da devam ettirmek istiyor. İşte Galatasaray Alanyaspor maçının saati ve kanalı…

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Alanyaspor maçı bu akşam saat 20.00’de TT Arena’da oynanacak. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Galatasaray – Alanyaspor muhtemel 11’ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Emre Mor, Ömer, Adem

Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Tzavellas, N’Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, Bammou

GALATASARAY İLE ALANYASPOR, SÜPER LİG'DE 7. KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 7. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan maçlardan ilk 5'ini kazanıp, sonuncusunda berabere kalan Galatasaray, rakibine mağlup olmadı. Geride kalan 6 maçta sarı-kırmızılı takımın 20 golüne, Alanya ekibi 6 golle yanıt verebildi.