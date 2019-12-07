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Fransa’da skandal uygulama! Türklere bilet yok…
Süper Lig

Fransa’da skandal uygulama! Türklere bilet yok…

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Türk taraftara uyguladığı bilet baskısı büyük tepki gördü.

7 Aralık 2019 11:11

Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi’nde 11 Aralık Çarşamba günü oynayacağı PSG maçı öncesinde Fransızlar, bilet konusunda Türk taraftarlar için zorluklara başvuruyor.

Le Parisien gazetesinin haberine göre PSG 18 yıl önce 2001’de yine Parc des Princes’te oynanan maçta çıkan kavgalar nedeniyle Türk taraftarlara bilet vermekte zorluk çıkarıyor. Gazeteye konuşan Türk taraftarlar, “Önceden bilet istediğimde PSG hemen satıyordu. Şimdi ismim Türk diye vermiyorlar. Böyle rezalet olmaz” diye tepki gösterdiler.

Ayrıca bir Türk taraftarın da kombinesi iptal edildi. PSG, Galatasaray taraftarına ayrılan 2 bin 300 koltuğun misafir tribünle temas yaşanmaması için 500’ünün boş bırakılacağını açıkladı.

Bunun da gerekçesi; ‘Fransız taraftarların misafir tribünle temas yaşamaması’ olarak gösterildi.

Son güncelleme 11:39 | 7 Aralık 2019
bilet galatasaray psg şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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