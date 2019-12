Formayı şortuna sokmadı, maç gitti!

NBA Okloahoma City Thunder ile Minnesota Timberwolves karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçı Thunder 139-127 kazanmayı başardı.

Normal süresi biterken parkelerde ender görülebilecek bir karar maça damga vurdu.

Bitime 1,1 saniye kala Wolves 121-119 öndeyken Wolves’un yıldızı Karl Anthony Towns çizgide bir serbest atış daha kullanacaktı. Wolves’da oyuncu değişikliği yapıldı ve Jordan Bell formasını şortun içine sokmadan sahaya girdi. Durumu farkeden Thunder oyuncusu Chris Paul hakemleri uyarınca, forması şortunun dışında olan Bell’e teknik faul çalındı.

“His jersey’s untucked!” -CP3

Jordan Bell was called for a delay of game for checking in with an untucked jersey…

Wolves ended up losing the game in OT pic.twitter.com/9I9PINGH11

