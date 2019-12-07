SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan’dan ‘Şehir Üniversitesi’ açıklaması: Halkbank’ı dolandırmaya çalışıyorlar
Formayı şortuna sokmadı, maç gitti!
NBA

Formayı şortuna sokmadı, maç gitti!

NBA'de Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves'u uzatma sonucunda 139-127 mağlup etti. Maçın normal süresi biterken hakemlerin şortun içine sokulmamış forma sebebiyle çaldıkları teknik faul, maçın seyrini değiştirdi.

SKOR DIŞ HABER 7 Aralık 2019 15:29

NBA Okloahoma City Thunder ile Minnesota Timberwolves karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçı Thunder 139-127 kazanmayı başardı.

Normal süresi biterken parkelerde ender görülebilecek bir karar maça damga vurdu.

Bitime 1,1 saniye kala Wolves 121-119 öndeyken Wolves’un yıldızı Karl Anthony Towns çizgide bir serbest atış daha kullanacaktı. Wolves’da oyuncu değişikliği yapıldı ve Jordan Bell formasını şortun içine sokmadan sahaya girdi. Durumu farkeden Thunder oyuncusu Chris Paul hakemleri uyarınca, forması şortunun dışında olan Bell’e teknik faul çalındı.

Serbest atışı sayıya çeviren Thunder tarafı, Karl Anthony Towns’un da isabet kaydettiği serbest atış sonrası tam saha bir pas ile topu oyuna hızlıca soktu. Süre dolmadan eşitlik sağlayan turnikeyi bulmayı başaran Thunder maçı uzatmaya götürmeyi başardı.

Uzatmalarda rakibinin şok halini iyi kullanan Oklahoma temsilcisi 5 dakikalık uzatma periyodu 17-5’lik seriyle önde tamamladı ve maçın da galibi oldu.

Timberwolves’da Jeff Teague 32, Karl Anthony Towns 30 sayıyla maçı tamamlasa da bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı. Thunder’da ise Chris Paul’ün 30 sayısının yanında hakemlere yaptığı uyarı galibiyetin mimarı oldu.

Son güncelleme 15:59 | 7 Aralık 2019
Chris Paul Jordan Bell Minnesota Timberwolves NBA Oklahoma City Thunder
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Bugün - 15:00
1
-
2
Sivasspor
Ankaragücü
Bugün - 17:30
-
Göztepe S.K.
TÜMÜNÜ GÖR