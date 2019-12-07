Formayı şortuna sokmadı, maç gitti!

NBA Okloahoma City Thunder ile Minnesota Timberwolves karşı karşıya geldi. Uzatmalara giden maçı Thunder 139-127 kazanmayı başardı.

Normal süresi biterken parkelerde ender görülebilecek bir karar maça damga vurdu.

Bitime 1,1 saniye kala Wolves 121-119 öndeyken Wolves’un yıldızı Karl Anthony Towns çizgide bir serbest atış daha kullanacaktı. Wolves’da oyuncu değişikliği yapıldı ve Jordan Bell formasını şortun içine sokmadan sahaya girdi. Durumu farkeden Thunder oyuncusu Chris Paul hakemleri uyarınca, forması şortunun dışında olan Bell’e teknik faul çalındı.

“His jersey’s untucked!” -CP3 Jordan Bell was called for a delay of game for checking in with an untucked jersey… Wolves ended up losing the game in OT pic.twitter.com/9I9PINGH11 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 7, 2019

Serbest atışı sayıya çeviren Thunder tarafı, Karl Anthony Towns’un da isabet kaydettiği serbest atış sonrası tam saha bir pas ile topu oyuna hızlıca soktu. Süre dolmadan eşitlik sağlayan turnikeyi bulmayı başaran Thunder maçı uzatmaya götürmeyi başardı.

Uzatmalarda rakibinin şok halini iyi kullanan Oklahoma temsilcisi 5 dakikalık uzatma periyodu 17-5’lik seriyle önde tamamladı ve maçın da galibi oldu.

Timberwolves’da Jeff Teague 32, Karl Anthony Towns 30 sayıyla maçı tamamlasa da bu performanslar galibiyet için yeterli olmadı. Thunder’da ise Chris Paul’ün 30 sayısının yanında hakemlere yaptığı uyarı galibiyetin mimarı oldu.