Fatih Terim: ‘Bir gün olsun kafayı kaldıramadık ki…’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazandıkları Alanyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Alanyaspor’un kaçırdığı gollere takılmamak gerektiğini ve önemli olan 3 puanı almanın olduğunu söyledi.

İşte Terim’in maç sonu açıklamaları:

“1-0’dan o kadar çok 1-1 olduk ki, son dakikalarda o kadar çok gol yedik ki, buradaki bir kırılma puanının bize pahalıya patlayacağı açıktı. O yüzden oyuncularımızın bazı hatalarını artık hoş görüyoruz. Bence güzel bir maç oldu.”

“ASIL OLAN 3 PUANDI”

“Alanyaspor da iyi oynuyor. 1 dakikada 3 pozisyon verdik. Onun dışında biz de hem iyi kapandık, hem iyi çıktık. Sonuç olarak kaçırdı, kurtardı, bunlara çok uğradık. Asıl olan 3 puandı onu da aldığımız için mutluyum. Her geçen gün üzerine koyacağız.”

MAÇ SONUCU | Galatasaray 1-0 Aytemiz Alanyaspor Süper Lig 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor`u konuk eden Galatasaray, penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve 2 maç sonra yeniden galibiyetle tanıştı. Sarı kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera ikinci yarıda yaptığı 4 yüzde yüzlük kurtarışla takımına hayat verdi. Alanyaspor maç boyunca Galatasaray kalesine 21 şut çekerken sarı kırmızılı ekipte bu rakam 7`de kaldı. İşte maçın hikayesi ve tüm detaylar... İlgili Haberi Oku

“TAM TAKIM OLDUĞUMUZ ZAMAN…”

“Biz bir gün kafayı kaldıramadık ki. Şimdi Falcao’yu fiziğe getir, Seri düştü onun yerine Taylan orayı halleder mi. Hep bir eksilme oldu bizde. Baştan başlayan ve süreç olarak devam eden bir şey. Tam takım olduğumuz zaman da çok daha iyi işler yapacağız.”

“ADEM’İN DE SAKATLANMASINI İSTEMEM”

“Adem bu tip sakatlıkları tolere edecek bir oyuncu. Hem yüreğiyle hem karakteriyle. Onun da sakatlanmasını istemem yani. En olmayan yer.