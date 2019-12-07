Ersun Yanal’dan net mesaj: Ben hücum hocasıyım

Fenerbahçe, dün kusursuza yakın bir hücum futbolu ortaya koydu. 24 şut, 13'ü isabetli. Yüzde 58 topla oynama, yüzde 84 pas isabeti, net 8 pozisyon ve 3.5 üzerinde bir gol beklentisi oranı. Bu istatistiklerle zaten zirvede Fenerbahçe. hep bu oyunu oynuyordu ama gol fırsatlarını cömertçe harcayınca rakiplerin direnci artıyor ve puan kayıpları geliyordu. Gençlerbirliği maçın başında golü bulup Fenerbahçe de 1-2 net fırsat harcayınca yine “eyvah” dedi tribünler ama sahadaki futbolcular şansızlıklarını yenmeye oldukça kararlıydı.

Muric, Kruse ve Rodrigues aynı anda sahada olunca, Isla da bekten iyi katkı verince Fenerbahçe için tüm taşlar hücumda yerine oturuyor.

Fenerbahçe puan kaybettiği maçlarda da oyununu böyle skora yansıtsaydı sanırım uzak ara ligi önde götürüyor olacaktı.

Tabii burada teknik direktörün takıma verdiği mesajlar da önemli. Devre arası Serdar'ın devam edemeyeceğini görünce, ya stoper oyuna girer ya da ön libero derken, Ersun Yanal ligin neden en hücum futbolunu benimseyen hocası olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Maçtan sonra dediği “Oyuncu değişikliklerinde tarzımız stoper almak değil. Ofansif bir hamle düşündük ve böyle devam ettik” sözü Fenerbahçelileri de adeta mest etti. Ferdi Kadıoğlu'na nasıl güvendiğini de dosta düşmana göstermiş oldu. Gustavo stopere geçince orta sahada biraz direnç düşer gibi oldu ve hemen Emre-Jailson değişikliği geldi. Ersun hoca tam yerinde ve zamanındaki değişikliklerle rakibe hiç fırsat vermeyerek farklı sonucu hazırladı.

Gelelim Ferdi'ye. Büyük bir yıldız, büyük. Ama yıldızlar doğru kullanıldığı zaman parlar. Ersun hocanın tıpkı Arda'yı, Caner'i, Selçuk İnan'ı patlattığı gibi…

Ferdi belki puan kaybı olan maçlarda sahaya sürülse onu kazanmadan kaydedebilirdik. Birçok genç oyuncu çıkarmış Ersun Yanal'a Ferdi konusunda güvenelim. Dün zaten neden güvenilmesi gerektiğini gösterdi. Ersun Yanal, artık yıldızı parlatmaya başladı, acele etmeden sabırla bu yıldızın daha da parlamasını izleyelim.

İlk yarıda kalan 3 maç oldukça zor. Fenerbahçe tabii ki 9 puanla zirveyi hedefliyor ama 7 puan bile kötü olmaz. Zor maçlarda Fenerbahçe daha rahat oynuyor. Sivas, Beşiktaş ve Rize maçlarında Fenerbahçe'nin hata yapmayacağını ve ligi yavaş yavaş domine etmeye başlayacağını düşünüyorum.