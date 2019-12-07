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Süper Lig

Erol Bulut: Muslera takımına 3 puan kazandırdı

Galatasaray'a 1-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

7 Aralık 2019 23:32

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’de Galatasaray’a 1-0 yenildikleri maçta iyi oynamalarına rağmen yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, sahadan istemedikleri bir skorla ayrıldıklarını dile getirerek, “Baktığımızda üstün oynayan ve yeterince gol pozisyonuna giren bir Alanyaspor vardı. İlk yarıda penaltıdan gol yedik. Daha sonra beraberliği yakalayıp galibiyeti arıyorduk. Futbolcularım yeterince çaba sarf etti, pozisyonlara girdiler. Ancak pozisyonları yakaladığınız zaman birkaç tanesini değerlendirmeniz lazım. Zaten son haftalarda bizim bu yönde sıkıntılarımız vardı” diye konuştu.

07 Aralık 2019 Hasan Çavuşoğlu: Muslera`yı tebrik ederim, bizimkiler de beceriksizdi Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig`in 14. haftasında Galatasaray`a 1-0 yenildikleri müsabaka için üzüldüklerini, sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Fernando Muslera`nın maçı aldığını söyledi. İlgili Haberi Oku

Maçta oyuncularının kazanmak için ellerinden geleni yaptığını aktaran Bulut, “Ben futbolcularımı mücadelelerinden ve bu statta Galatasaray’a karşı bu kadar gol pozisyonlarına girmelerinden dolayı tebrik ediyorum. Tüm gücümüzü sahaya yansıttık ama maalesef gol gelmedi. Diğer taraftan Muslera’yı da tebrik ediyorum. Takımına bugün 3 puan kazandırdı. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Buradan puan almadan ayrılmamanın üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, sarı kart cezalısı olan forvetleri Papiss Cisse’nin karşılaşmada forma giyememesiyle ilgili bir soru üzerine, “Cisse bugün olmuş olsaydı, gol atabilirdi de kaçırabilirdi de. Çünkü geçmiş maçlara baktığımızda çok pozisyona giren ve çok gol kaçıran bir futbolcumuz. Evet ligde 9 golü var. Olmuş olsaydı farklı olabilirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Son güncelleme 23:40 | 7 Aralık 2019
Aytemiz Alanyaspor Erol Bulut galatasaray süper lig
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OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
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