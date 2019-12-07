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Eksik Real Madrid galibiyet serisine devam etti
İspanya La Liga

Eksik Real Madrid galibiyet serisine devam etti

Birçok yıldızından eksik olan Real Madrid, sahasında Espanyol'u 2-0 yenerek galibiyet serisini 4 haftaya çıkardı.

7 Aralık 2019 17:12

İspanya La Liga’nın 16. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Espanyol’u 2-0 yendi.

Ev sahibi takımın galibiyet golleri Fransız futbolcularından gelirken, 38. dakikada Raphael Varane, 79. dakikada da Karim Benzema rakip ağları havaladırdı.

Eflatun beyazlılarda defans oyuncusu Ferland Mendy, 82. dakikada çift sarı karttan oyun dışında kaldı.

Real Madrid’de sakat olan Eden Hazard, Gareth Bale, Marcelo, Lucas Vazquez, James Rodriguez, Marco Asensio ile teknik direktör Zinedine Zidane’ın tercihiyle Nacho Fernandez ve Mariano Mejia kadroda yer almadı.

La Liga’da son 4 haftadır galip gelen Real Madrid puanını 34’e çıkararak, maç fazlasıyla Barcelona’nın (31) önünde liderlik koltuğuna oturdu. Espanyol ise 9 puanla 19. sırada kaldı.

Son güncelleme 17:12 | 7 Aralık 2019
espanyol ispanya la liga Real Madrid
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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