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Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
Voleybol

Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

7 Aralık 2019 17:55

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası yarı final maçında İtalya ekibi Igor Gorgonzola’yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Çin’in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonanın yarı finalinde ilk seti 25-21 kazanan Eczacıbaşı VitrA, 1-0 öne geçti. İkinci seti 25-23 ile hanesine yazdıran Igor Gorgonzola, durumu 1-1’e getirdi. Türk temsilcisi, üçüncü sette 25-11 galip gelerek 2-1 üstünlük yakaladı. Dördüncü sette rakibine 25-23’lük skor üstünlüğü sağlayan İtalyan ekibi, durumu 2-2 yaptı. Tie-break setine iyi başlayan turuncu-beyazlılar 15-13’lük üstünlük sağladı ve mücadeleden 3-2 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı VitrA, şampiyonanın finalinde bir diğer İtalya ekibi Imoco Volley ile yarın TSİ 15.00’te karşılaşacak.

Yarı finalde Imoco Volley’e elenen VakıfBank ise yarın TSİ 12.00’de Igor Gorgonzola ile üçüncülük mücadelesi verecek.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Ziling Wang (Çin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Igor Gorgonzola Novara: Brakocevic, Chirichella, Vasileva, Courtney, Hancock, Arrighetti, Sansonna (L) (Mlakar, Napodano, Di Iulio)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Kim, Natalia, Gibbemeyer, Yasemin, Lloyd, Simge (L) (Beyza, Hande, Gamze, Saliha)

Setler: 21-25, 25-23, 11-25, 25-23, 13-15

Süre: 2 saat 15 dakika

Son güncelleme 18:16 | 7 Aralık 2019
Dünya Kulüpler Şampiyonası eczacıbaşı vitra
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