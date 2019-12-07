SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kadıköy'de gol şov! Fenerbahçe yara sardı
Caroline Wozniacki tenisi bırakıyor
Tenis

Caroline Wozniacki tenisi bırakıyor

Kariyerinde 1 Grand Slam şampiyonluğu olmasına rağmen 71 hafta boyunca WTA'nın 1 numarasında kalan Wozniacki, Avustralya Açık'tan sonra kortlardan ayrılacağını duyurdu.

7 Aralık 2019 00:09

Eski dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki, ocak ayındaki Avustralya Açık’tan sonra tenisi bırakacağını açıkladı.

Kararını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyuran 29 yaşındaki Wozniacki, “15 yaşından beri profesyonel tenis oynuyorum. Harika anılarım oldu. 71 hafta boyunca dünya 1 numarası oldum. Kortta başarabileceğim her şeyi başardım” ifadelerini kullandı.

Son aylarda hayatta yapacak çok daha fazla şeyi olduğunu fark ettiğini belirten Wozniacki, şunları aktardı:

“Avustralya Açık’tan sonra profesyonel tenisi bırakıyorum. Bu sağlığım ile alakalı değil. Heyecanlı yolculuğumu sizlerle paylaşmayı dört gözle bekliyorum.”

Son güncelleme 00:09 | 7 Aralık 2019
Caroline Wozniacki
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Bugün - 20:30
5
-
2
Gençlerbirligi
Yeni Malatyaspor
Bugün - 15:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR