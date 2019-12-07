CANLI YAYIN | Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig’de son galibiyetini 9 Kasım’da alan Galatasaray, 14. hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor.

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç, saat 20.00’de başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

İLK 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Ömer, Belhanda, Adem

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Selçuk, Jimmy, Emin, Taylan, Emre Mor

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou

Galatasaray`da Radamel Falcao 68 gün sonra kadroda! Fatih Terim`den açıklama... Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığının ardından 68 gün sonra 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlayan yıldız oyuncunun forma giyebilecek durumda olmadığını ancak mecbur kalınması halinde en fazla yarım saat süre verebileceğini söyledi. İlgili Haberi Oku

TÜRK TELEKOM’DA KRİTİK MAÇ

Mücadele ettiği Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takımın, ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgisi bulunuyor. Haftaya 20 puanla 8. sırada giren Galatasaray, 13 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayan Akdeniz temsilcisini ağırlayacak.

Galatasaray`ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao 68 gün sonra kadroda! Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, sakatlığının ardından 68 gün sonra 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. İlgili Haberi Oku

SON 4 RESMİ MAÇI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada galibiyet alamadı.

Son galibiyetini 9 Kasım’da Süper Lig’de Gaziantep FK’ye karşı elde eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu süreçte Süper Lig’de Medipol Başakşehir’e 1-0, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor’a 2-0 yenilen Galatasaray, ligde Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.