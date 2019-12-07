CANLI YAYIN | Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig’de son galibiyetini 9 Kasım’da alan Galatasaray, 14. hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor.
Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç, saat 20.00’de başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
İLK 11’LER:
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Ömer, Belhanda, Adem
Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Selçuk, Jimmy, Emin, Taylan, Emre Mor
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Bammou
TÜRK TELEKOM’DA KRİTİK MAÇ
Mücadele ettiği Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takımın, ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgisi bulunuyor. Haftaya 20 puanla 8. sırada giren Galatasaray, 13 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayan Akdeniz temsilcisini ağırlayacak.
SON 4 RESMİ MAÇI KAZANAMADI
Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada galibiyet alamadı.
Son galibiyetini 9 Kasım’da Süper Lig’de Gaziantep FK’ye karşı elde eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Söz konusu süreçte Süper Lig’de Medipol Başakşehir’e 1-0, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise TFF 2. Lig takımı Tuzlaspor’a 2-0 yenilen Galatasaray, ligde Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.