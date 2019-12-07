Caner Erkin: ‘İsterlerse buradayım’

Bu sezon lig ve kupada şimdiden 7 asiste ulaşıp oynadığı futbolla göz dolduran Caner Erkin, Erzincanspor maçının ardından muhabirimiz Ali Aydın'a konuştu. Mayıs 2020'de siyah-beyazlılarla olan mukavelesi sona erecek olan 32 yaşındaki süper solak, kalmayı çok istediğini dile getirdi. Abdullah Avcı'nın “Kalmasını isterim” dediği Caner, “Devre arası yönetimle oturup konuşuruz, benim niyetim belli. Şu an takımın başarısı her şeyden daha önemli” diye konuştu.

KAYBETMEYİ KABUL ETMEM

Caner Erkin, sözlerine şöyle devam etti: “Eleştiriler muhakkak olacak, bizim işimizin doğasında var. Ben pek kafama takmam. Sahaya çıktığım zaman kazanmak isterim. Kaybetmeyi ben ve arkadaşlarım hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Bu camia bizlerden başarı bekliyor ve biz de hedefe ulaşmak için çalışıyoruz. Hırslı bir oyuncuyum yani her zaman aynı Caner'im. Kimin ne dediği önemli değil. Amacımız şampiyonluklar yaşamak.”

GÖREV YERİ FARK ETMEZ

“Sezon içinde birçok mevkide oynadım. Sol bek, sol açık, merkez orta saha, hatta geçen sağ tarafta oynadım. Hocam bana ‘Sana şurada ihtiyacım var' derse ben itiraz etmem. Gider oynarım sıkıntı yok. Sonuçta takımın kazanması, taraftarın sevinmesi ve camianın mutlu olması en büyük arzum.”