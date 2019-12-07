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Beşiktaş Kasımpaşa arasında 33. randevu
Süper Lig

Beşiktaş Kasımpaşa arasında 33. randevu

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 21'ini siyah-beyazlılar, 4'ünü lacivert-beyazlılar kazandı.

7 Aralık 2019 11:28

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 33. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 32 maçtan 21’ini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 68 golüne, lacivert-beyazlılar 33 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. İkinci devre Vodafone Park’taki müsabakadan ise Beşiktaş 3-2 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, SON DÖNEMDE KAZANMAKTA ZORLANIYOR 

Beşiktaş, Süper Lig’de Kasımpaşa ile yaptığı son 8 maçın 5’inde puan kaybetti. Ligdeki son 8 karşılaşmada taraflar üçer galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

KASIMPAŞA, EVİNDEKİ SON 4 MAÇINI KAYBETMEDİ

Kasımpaşa, Süper Lig’de Beşiktaş ile evinde yaptığı son 4 maçta mağlup olmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki son 4 müsabakada ev sahibi ekip 2015-2016 ve 2016-2017’de aynı sonuçla 2-1, geçen sezon 4-1 galip geldi. 2017-2018’deki müsabaka ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Son güncelleme 11:28 | 7 Aralık 2019
beşiktaş Kasımpaşa süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
13 8 27
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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