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Anthony Joshua Andy Ruiz müsabakasında rövanş zamanı!
Boks

Anthony Joshua Andy Ruiz müsabakasında rövanş zamanı!

Anthony Joshua ile Andy Ruiz Haziran 2019'daki maçın ardından bu akşam rövanş için karşı karşıya gelecek.

SKOR DIŞ HABER 7 Aralık 2019 16:34

Anthony Joshua ile Andy Ruiz Jr. rövanş karşılaşmasında bugün TSİ 19.00’da Suudi Arabistan’ın Diriye kentinde karşı karşıya gelecek.

02 Haziran 2019 Anthony Joshua nakavt oldu, dört kemer Andy Ruiz Jr`a geçti! İşte tarihi geceden tarihi kareler! Madison Square Garden`da Andy Ruiz Jr ile karşılaşan Anthony Joshua, 7. rauntta nakavt oldu ve kariyerinde ilk kez yenildi. Meksika asıllı ABD`li boksör ise büyük bir sürprize imza atarken WBA (Süper), WBO, IBO ve IBF kemerlerinin sahibi oldu. İlgili Haberi Oku

Haziran ayında Meksika asıllı Amerikalı Ruiz Jr. Britanyalı Anthony Joshua’ya kariyerindeki ilk mağlubiyeti tattırmış ve şampiyon boksörün 4 büyük kemerinin yeni sahibi olmuştu.

İkili arasındaki rövanş müsabakası yaklaşık 6 ay sonra, bugün, yapılacak. İkili tartı sonrası göz göze geldi ve müsabaka saati beklenmeye başlandı.

Müsabaka için Joshua’nın 60, Ruiz’in ise yalnızca 9 milyon sterlin civarında bir ücret alacağı söyleniyor. İlk maçı kaybetmesine karşın halen favori konumunda bulunan Joshua’nın rakibinden çok daha yüksek bir mebla kazanmasının sebebi, dünya çapındaki ünü.

İki boksörün de kariyerinde yalnızca birer mağlubiyetleri bulunuyor. Joshua’nın 21, Ruiz’in ise 33 galibiyeti bulunuyor.

Son güncelleme 16:34 | 7 Aralık 2019
Andy Ruiz Anthony Joshua Anthony Joshua vs Andy Ruiz 2 boks
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
14 9 30
2 Fenerbahçe
14 7 25
3 Istanbul Basaksehir
13 7 25
4 Besiktas
13 7 24
5 Trabzonspor
13 6 23
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