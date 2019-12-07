Anthony Joshua Andy Ruiz müsabakasında rövanş zamanı!

Anthony Joshua ile Andy Ruiz Jr. rövanş karşılaşmasında bugün TSİ 19.00’da Suudi Arabistan’ın Diriye kentinde karşı karşıya gelecek.

Anthony Joshua nakavt oldu, dört kemer Andy Ruiz Jr`a geçti! İşte tarihi geceden tarihi kareler! Madison Square Garden`da Andy Ruiz Jr ile karşılaşan Anthony Joshua, 7. rauntta nakavt oldu ve kariyerinde ilk kez yenildi. Meksika asıllı ABD`li boksör ise büyük bir sürprize imza atarken WBA (Süper), WBO, IBO ve IBF kemerlerinin sahibi oldu. İlgili Haberi Oku

Haziran ayında Meksika asıllı Amerikalı Ruiz Jr. Britanyalı Anthony Joshua’ya kariyerindeki ilk mağlubiyeti tattırmış ve şampiyon boksörün 4 büyük kemerinin yeni sahibi olmuştu.

İkili arasındaki rövanş müsabakası yaklaşık 6 ay sonra, bugün, yapılacak. İkili tartı sonrası göz göze geldi ve müsabaka saati beklenmeye başlandı.

Müsabaka için Joshua’nın 60, Ruiz’in ise yalnızca 9 milyon sterlin civarında bir ücret alacağı söyleniyor. İlk maçı kaybetmesine karşın halen favori konumunda bulunan Joshua’nın rakibinden çok daha yüksek bir mebla kazanmasının sebebi, dünya çapındaki ünü.

İki boksörün de kariyerinde yalnızca birer mağlubiyetleri bulunuyor. Joshua’nın 21, Ruiz’in ise 33 galibiyeti bulunuyor.