Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı canlı izle! Anthony Joshua Andy Ruiz maçı hangi kanalda?

Boks severlerin yakından tanıdığı Anthony Joshua Andy Ruiz Haziran ayı ardından bir kez daha birbirleri ile mücadele edecek. Boks maçı sırasında ise neler yaşanacak herkes merakla bekliyor. Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ANTHONY JOSHUA ANDY RUİZ BOKS MAÇI CANLI İZLE

ANTHONY JOSHUA ANDY RUİZ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sporseverleri ekran başına kilitleyecek olan zorlu mücadele 7 Aralık 2019 Cumartesi günü oynanacak. İki devin karşı karşıya gelecekleri boks maçı saat 19:00'da başlayacak S Sport Plus üzerinden canlı izlenebilecek.

İLK MAÇI RUİZ KAZANMIŞTI

Haziran ayında Meksika asıllı Amerikalı Ruiz Jr. Britanyalı Anthony Joshua'ya kariyerindeki ilk mağlubiyeti tattırmış ve şampiyon boksörün 4 büyük kemerinin yeni sahibi olmuştu.

İkili arasındaki rövanş müsabakası yaklaşık 6 ay sonra, bugün, yapılacak. İkili tartı sonrası göz göze geldi ve müsabaka saati beklenmeye başlandı.