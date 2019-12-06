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Zlatan Ibrahimovic: Materazzi’yi hastanelik etmek için 4 yıl bekledim
İtalya Serie A

Zlatan Ibrahimovic: Materazzi’yi hastanelik etmek için 4 yıl bekledim

Dünya futbolunun sembol isimlerinden Ibrahimovic İtalya'da forma giydiği dönemde Marco Materazzi ile yaşadığı bir anısını anlattı. Kendisine sert bir müdahele yapan Materazzi'den intikam almak için 4 yıl beklediğini söyleyen Ibra, 'Onu bir tekvando tekmesiyle hastanelik ettim' dedi. Ibrahimovic'in o dönem Materazzi'ye attığı tekme tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

6 Aralık 2019 11:13

Zlatan Ibrahimovic, bir dönem Inter forması giyen Marco Materazzi’den intikam almak için dört yıl beklediğini anlattı…

Şu sıralar hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan ve İtalya'ya döneceğini açıklayan Zlatan İbrahimovic GQ'ya verdiği röportajda Marco Materazzi'den nasıl intikam aldığını anlattı.

Materazzi'nin ona zarar vermeye çalıştığını söyleyen Zlatan “Ben Juventus'ta oynarken Juve-İnter maçında bir katil gibi benimle mücadeleye girdi ve canımı acıttı bu sorun değil ama sert olmanın iki yolu var bunlardan biri size zarar vermeyi amaçlıyor ve o da bana kesinlikle zarar vermeyi amaçladı” dedi.

Marco Materazzi'nin yaptığı faulu asla unutmayan Zlatan “Bana yaptığı faulden sonra sahayı anlık olarak terk ettim ve teknik direktör Fabio “Seni çıkaracağım” dedi. Ona ‘Hayır, devam edeceğim’ dedim ama sadece iki dakika sonra çok fazla acı çekmeye başladım ve oyundan çıkmak zorunda kaldım. Bu yaptığını asla unutmadım. Daha sonra İnter, Barcelona ve Milan'a transfer oldum” diyerek devam etti.

4 yıl kin tutuğunu belirten 38 yaşındaki golcü “Milan ile oynadığım ilk derbide İnter'e karşı çok hırslıydım. Tribünler bana tepkiliydi ve bu beni motive etti. Ama kontrollü olmazsanız bu iyi değildir, aptalca bir şey de yapabilirsiniz. Bir penaltı aldım ve bana faulü yapan kimdi? Materazzi. Penaltıyla 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda, Materazzi bana doğru koşuyordu ve onu bir tekvando tekmesiyle hastanelik ettim. Dejan Stankovic yanıma gelip, ‘Bunu neden yaptın?’ diye sordu. Ona, ‘Bu anı dört yıldır bekliyordum. Sebebi bu.’ diye cevap verdim.”

Son olarak formasını giydiği LA Galaxy’den ayrılan ve şu anda boşta olan Ibrahimovic’in Milan ile tekrar anlaşmak üzere olduğu konuşuluyor. Zlatan geçen sezon LA Galaxy'de 31 maçta 31 gol 8 asist yaptı.

Son güncelleme 11:13 | 6 Aralık 2019
Ibrahimovic İNTER italya juventus materazzi
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