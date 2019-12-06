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İspanyol basını: ‘Real Madrid’e Türkiye sponsor oluyor’… Bakanlık: Doğru değil
İspanya La Liga

İspanyol basını: ‘Real Madrid’e Türkiye sponsor oluyor’… Bakanlık: Doğru değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İspanyol basınında çıkan sponsorluk anlaşması haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

6 Aralık 2019 12:41

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İspanya basınında yer alan “Real Madrid ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın büyük bir sponsorluk anlaşmasına imza attı” haberlerinin geçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İspanyol futbol kulübü Real Madrid´e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapılması gereği hissedilmiştir. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır” denildi.

Marca gazetesinde bugün yer alan haberde, Real Madrid ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sponsorluk anlaşmasına vardığını yazmıştıç Habere göre Bakanlık, Türkiye’yi tanıtma kampanyası kapsamında Madrid kulübüne yıllık 12 milyon Euro ödeyecek, İspanyol ekibin antrenman formalarında Türkiye yazılı görseller yer alacaktı.

Son güncelleme 14:32 | 6 Aralık 2019
anlaşma ispanya Real Madrid sponsor Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı
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