Soyunma odasındaki konuşma ortalığı salladı! İzlenme rekorları kırıyor…

Bölgesel Amatör Lig’de 5 Temmuz İskenderunspor’u konuk eden Ceyhanspor Adana’da takım kaptanı Murat Çaydemir’in maç öncesi soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

26 Kasım’da oynanan mücadele öncesi takım arkadaşlarına soyunma odasında motivasyon konuşması yapan kaptanın o görüntüleri twitter’da en çok izlenen ve paylaşılan videolar arasında girdi.

Bu konuşma sonrası Ceyhanspor Adana, 5 Temmuz İskendersunspor’u 5-0 mağlup etti.

Ceyhan İlçe Stadı’nda oynanan ve Batuhan Çolak, Uğur Çakmak ile Fırat Olgun hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada, ev sahibi Ceyhanspor'un gollerini 2. dakikada Cengiz Argün Argın, 45+2. dakikada Muhammed Sak, 62, 70 ve 74. dakikalarda da Fatih Yılmaz attı.